Der Wuppertaler SV verstärkt sich ab dem Sommer mit einem erfahrenen Defensivspezialisten: Pierre Becken kommt von Wacker Nordhausen aus der Regionalliga Nordost ans Stadion am Zoo.

Er unterschriebt einen Vertrag bis 2019. Er erhält die Rückennummer 31. Über die Ablösesumme haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart.

Der 29-Jährige Flensburger spielt auf der Sechserposition, spielte in der vergangenen Saison 23 Mal für die erste Mannschaft von Wacker Nordhausen und erzielte dabei zwei Tore. Insgesamt lief Pierre in seiner bisherigen Karriere über 100 Mal in den vierten Ligen auf.

"Ich freue mich wieder bei einem tollen Traditonsverein spielen zu dürfen! Trainer und Manager haben mich schon im ersten Gespräch mit ihrem unheimlichen Engagement und ihrer Power angesteckt. Der WSV ist eine gute Adresse im deutschen Fußball und ich freue mich jetzt schon auf viele tolle Spiele im Stadion am Zoo", sagt Pierre Becken.

"Pierre entspricht genau unserem Profil. Wir wollten einen absoluten Leadertypen verpflichten. Das ist Pierre definitiv. Er gibt Kommandos auf dem Platz und kann ein Team mitreißen. Pierre hat einen unbändigen Willen und will immer gewinnen. Diese Einstellung brauchen wir. Mit seinen knappen 1,90 Meter bringt er auch eine solide Größe mit, die er auch bei seinem guten Kopfballspiel einbringt. Er ist für die Sechs eingeplant, kann aber auch in der Innenverteidigung spielen. Er hat in der Vergangenheit immer wieder beide Positionen gespielt und diese Variabilität wird uns auch nach vorn bringen", ergänzt WSV-Sportvorstand Manuel Bölstler.