Michael Wiesinger, neuer Trainer des KFC Uerdingen, will am kommenden Wochenende seine Arbeit in Krefeld beginnen.

Der 44-Jährige will am Freitag nach Krefeld reisen. Hier soll er beim Fan-Treffen auch offiziell vorgestellt werden. Am Dienstag bittet Wiesinger den KFC-Kader dann zum Aufgalopp. Ob dann schon ein Co-Trainer auf dem Platz steht, ist noch offen. Wiesinger äußerte den Wunsch nach einem Assistenten. Stefan Reisinger, der mit Wiesinger bereits bei der Spielvereinigung Elversberg zusammenarbeitete, soll es werden. Der gebürtige Landshuter spielte in seiner Karriere unter anderem für die SpVgg Greuther Fürth, 1860 München und Fortuna Düsseldorf. In der 1. Bundesliga absolvierte der mittlerweile 35-jährige ehemalige Angreifer 96 Spiele (17 Tore). In der 2. Bundesliga kann Reisinger sogar auf 209 Einsätze (54 Treffer) verweisen.

