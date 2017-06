MSV-Jugendcheftrainer Uwe Schubert blickt auf eine erfolgreiche Saison zurück. Die Zebras können sich gegen die finanziell stärkere Konkurrenz behaupten. Kaderplanungen weit fortgeschritten.

Platz acht in der Bundesliga, im DFB-Pokal erst im Viertelfinale an Eintracht Braunschweig gescheitert. Die abgelaufene Saison der A-Jugend-Fußballer des MSV Duisburg darf als gelungen bezeichnet werden. Dem stehen die B-Junioren nahezu in nichts nach. Abschlussplatz sieben mit 40 Punkten nach überragender Rückrunde geht als Highlight durch. „Damit dürfen wir sehr zufrieden sein“, erklärt Uwe Schubert, Leiter des Nachwuchs-Leistungszentrums.

U19-Kader

Tor: Jonas Brendieck, Alexander Kortus (U 17), Eduardo dos Santos Haesler.

Abwehr: Miguel Max Schmeling (U 17), Timur Umar, Vincent Gembalies (U 17), Can Mikail Nazzikol (U 17), Pascal Kubina, Dennis Durmus, Metehan Selvi (U17).

Mittelfeld: Kilian Schaar (U 17), Lukas Steinrötter (U 17), Maximilian Funk, Michel Post (Schalke 04), Tobias Wischhaus (Schalke 04), Luis Ramon Gizinski (U 17), Nikolai Pakowski (Rot-Weiß Oberhausen), Cem Sabanci (U 17), Bilal Can Özkara (U 17).

Angriff: Jan-Niklas Pia (U 17), Mikel Nimoh, Jerry Osei.

Während andere Erst- oder Zweitligisten mit ihren A- oder B-Junioren abgestiegen sind oder erst gar nicht in der Bundesliga waren, spielen alle Zebra-Teams auch in der neuen Saison in den höchst möglichen Ligen. „Das ist nicht selbstverständlich. Die Bedingungen hier sind nicht schlecht, aber wirtschaftlich natürlich ausbaufähig“, verweist Schubert auf die finanziellen Möglichkeiten der direkten Konkurrenz von Köln über Mönchengladbach bis Gelsenkirchen und Dortmund.

Wegen der Zufriedenheit gibt es wenig Fluktuation in der Besetzung der Trainerpositionen. Die vier klassenhöchsten Teams von der U19 bis zur U15 gehen mit den gleichen Cheftrainern in die neue Spielzeit. U19-Trainer Engin Vural darf sich zur neuen Saison, die mit dem ersten Training am 8. Juli startet, auf elf neue Spieler aus der eigenen U 17 freuen. Dazu kommen aktuell mit Tobias Wischhaus, Michel Post (beide von Schalke 04) und Nikolai Pakowski (Rot-Weiß Oberhausen) drei Neuzugänge. In der Vorbereitung warten zunächst Leistungstest, medizinische Untersuchungen und die Grundlagen-Arbeit, „ehe auch der Ball ins Spiel kommt“, verrät Schubert. Erstmals seit Jahren ist wieder ein Trainingslager möglich: vom 20. bis zum 23. Juli geht es nach Wenden ins Sauerland.

U 17

Tor: Marco Wichert (U 16), Maurice Emuns (Bayer 05 Uerdingen)

Abwehr: Engin Karapinar (Schalke 04), Dimitrios Voulkidis (Borussia Mönchengladbach), Alexander Nwkolo (VfL Bochum), Mert Aflaz (U 16), Nick Bennmann (U 16), Lennart Blits (U 16)

Mittelfeld: Arton Tolaj (Borussia Mönchengladbach), Cihan Ulusoy (U 16), Metehan Türkoglu (U 16), Yussuf Cicekdal (U 15), Darius Ghindovean (SC Kapellen-Erft)

Angriff: Melvin Ridder, Jason Prodanovic (beide Rot-Weiß Essen), Niklas Daunheimer (U 16), Tobias Noack (U 16).

Auch die U17 von Trainer Djuradj Vasic startet am 8. Juli in die Vorbereitung auf die neue Spielzeit, die am 13. August beginnen wird. Der erfahrene Coach geht, wie in der Altersklasse üblich, mit einem runderneuerten Kader ins Rennen. Aus der eigenen U 16 werden acht Spieler hochgestuft, dazu wird Yussuf Cicekdal aus der U 15 fest zum Kader der B-Junioren-Bundesliga gehören. Zusätzlich hat der MSV Duisburg bereits acht Neuzugänge an sich gebunden, wobei noch mindestens vier weitere externe Verstärkungen hinzukommen werden.



In Zebrastreifen wechseln Dimitrios Voulkidis, Arton Tolaj (beide Borussia Mönchengladbach), Melvin Ridder, Jason Prodanovic (beide Rot-Weiss Essen), Alexander Nwkolo (VfL Bochum), Engin Karapinar (Schalke 04) und Maurice Emuns (Bayer Uerdingen).