Vor drei Wochen lagen sie sich bei Erle 19 noch alle in den Armen.

Auf dem eigenen Ascheplatz hatten sie sich den Meistertitel der Fußball-Kreisliga A1 gesichert. Nun ist die Freude endgültig Ernüchterung gewichen. Denn nach dem 3:3 im Relegations-Rückspiel um den Bezirksliga-Aufstieg gegen Adler Riemke steht nun fest: Der Meister tritt auch im nächsten Jahr in der Kreisliga A an.

Denn nach dem 1:1 im Hinspiel am Donnerstag in Bochum freuten sich nach dem 3:3 in Erle nur die Gäste aus Riemke. Schuld daran: Die aus dem Europapokal bekannte Auswärtstorregel, nach der bei Torgleichheit die auf fremden Platz erzielten Treffer doppelt zählen. „Das ist so bitter“, sagte der geknickte Erler Trainer Rainer Sowa nach dem Spiel. Man konnte es seinem Gesicht ablesen.

Was aus Sicht der Erler Veilchen noch bitterer ist: Vor drei Jahren scheiterte 19 ebenfalls in dieser überkreislichen Relegation. Damals zog man gegen den SV Hochlar den Kürzeren, und auch damals gab die Auswärtstorregel den Ausschlag. „Ich kann es nicht nachvollziehen, dass es diese Regel gibt. Wir spielen hier Kreisklasse, nicht Champions League“, redete sich Sowa in Rage. "Ich hätte gerne noch eine Verlängerung gesehen, Adler Riemke war zum Spielende hin doch stehend K.o.“

Das konnten sich die Gäste aus Bochum aber auch erlauben. Denn sie hatten schon nach einer knappen halben Stunde alle Trümpfe in der Hand. Da verschätzte sich Erles Innenverteidiger Mirko Zedler und schlug ein Luftloch. Adler-Toptorjäger Daniel Heider war frei durch und ließ sich die Chance nicht nehmen - 1:0 für Riemke (24.).

Dieses Ergebnis reichte den Riemkern nach dem 1:1 im Hinspiel, bei einem 0:0 hätte die Auswärtstorregel noch den Veilchen in die Karten gespielt. Mit diesem 1:0 ging es in die Pause, „wir können das noch drehen“, versicherte Sowa seinen Spielern. Doch ein weiterer Fehler warf die Erler weiter zurück. Can-Enrico Oberschewen senste Can Mahmuti im Strafraum um, konnte noch froh sein, nicht mit Rot vom Platz zu müssen. Tim Schienbein verwandelte den Strafstoß zum 2:0 für Riemke.

Jetzt glaubten wohl noch die wenigsten an Erle 19, doch die alte Floskel griff: Im Fußball ist alles möglich. Erle kam mit Christopher Rausch (62.) und Oberschewen (65.) zweimal vors Tor, und plötzlich stand es 2:2 - nun fehlte den Erlern nur noch ein Tor zur Bezirksliga.

Erle 19 kommt wieder heran



„Ohne Auswärtstorregel hätten wir uns danach etwas ausruhen können, so mussten wir weiter Vollgas geben“, sagte Sowa. Sein Team ging natürlich ins Risiko, kassierte im Anschluss an einen Konter durch einen schönen Freistoß das 2:3 (78.). Die Erler Antwort durch Mirko Zedler kam zu spät (92.).

Während bei den Riemker Fans das Konfetti flog, sanken die Veilchen zu Boden. Rainer Sowa ging zu seinen Spielern, versuchte, sie zu trösten. Nach der Niederlage gegen Genclerbirligi Resse hatten sie auch die zweite Chance auf den Aufstieg in den Sand gesetzt. Der frischgebackene Meister der Kreisliga A1 wird also auch im kommenden Jahr in dieser Liga antreten.

„Wenn du zuhause drei Gegentore kassierst, ist das einfach zu viel“, gab Rainer Sowa zu. Erst Recht, wenn die Auswärtstorregel gilt.