Kaum ist die Saison 2016/2017 gespielt, geht der rot-weisse Blick auf die anstehende Spielzeit.

Für die Spieler des Traditionsvereins von der Hafenstraße beginnt diese mit Leistungstests am 24. und 25. Juni bei der Contilia-Gruppe, dem Gesundheitspartner von Rot-Weiss Essen, bevor es am Montag, den 26. Juni, erstmals auf den Platz geht.

Highlights in der Vorbereitung: Bundesligist Borussia Mönchengladbach kommt am Samstag, den 8. Juli an die Hafenstraße. Kurz nach dem Duell gegen die Fohlen geht es für die Mannschaft von Chef-Trainer Sven Demandt ins Trainingslager in das nahegelegene Goch, ehe schon am Dienstag, den 11. Juli, der nächste Bundesligist an der Hafenstraße zu Gast sein wird: Im Stadion Essen messen sich die Rot-Weissen mit dem frischgebackenen DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund.

Der Vorbereitungsplan im Überblick:

Samstag & Sonntag, 24. & 25. Juni: Leistungstests

Montag, 26. Juni, Ort offen: Trainingsstart

Samstag, 1. Juli, BESAGROUP Sportpark: Testspiel gegen den VfL Rhede (15.00 Uhr)

Freitag, 7. Juli, Willi Lippens Platz: Öffentliches Training mit anschließendem Grillen

Samstag, 8. Juli, Stadion Essen: Testspiel gegen Borussia Mönchengladbach (16.00 Uhr)

Sonntag, 9. Juli – 13. Juli, Goch: Trainingslager

Dienstag, 11. Juli, Stadion Essen: Testspiel gegen Borussia Dortmund

Dienstag, 18. Juli, Stadion Uhlenkrug: Testspiel gegen ETB SW Essen (19.00 Uhr)

Samstag, 22. Juli, Ort offen: Testspiel gegen den TSV Steinbach (14.00 Uhr)

Freitag – Sonntag, 28. – 30. Juli: Start Regionalliga West