Der ETB Schwarz-Weiß Essen hat einen weiteren Spieler für die kommende Saison in der Oberliga Niederrhein unter Vertrag genommen.

Vom Ligarivalen SSVg Velbert wechselt Kevin Kehrmann an den Essener Uhlenkrug. Der 26-jährige Allrounder spielte sechs Jahre lang für den FC Kray, ehe er sich in der letzten Saison der SSVg Velbert anschloss. In der abgelaufenen Saison wurde er bei den Bergischen zumeist im Mittelfeld eingesetzt und brachte es auf einundzwanzig Meisterschaftsspiele, in denen er drei Tore erzielen konnte. Der ausgebildete Physiotherapeut ist 1,78 Meter groß und Mit-Inhaber einer Praxis für Physiotherapie in Essen.

ETB-Coach Manfred Wölpper über seinen Neuzugang: "Kevin Kehrmann ist ja ein bekanntes Gesicht in Essen, da er beim FC Kray die guten Jahre mitgemacht hat. Am meisten freut mich, dass wir mit Kevin einen variablen Spieler bekommen haben, der im Prinzip auf allen Positionen eingesetzt werden kann. Das wird sehr wichtig sein, da wir mit einem kleineren Kader in der neuen Saison arbeiten wollen. Vielseitig einsetzbare Spieler sind dann sehr wertvoll. Er hat auch eine Malochermentalität und arbeitet sehr viel auf dem Platz. Das kann für unsere Mannschaft nur gut sein. Ich glaube, dass er uns auf jeden Fall weiterbringen wird."