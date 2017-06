Der defensive Mittelfeldakteur Moritz Kickermann schließt sich der Hammer Spielvereinigung an.

SV Lippstadts langjähriger Kapitän suchte nach fünf Jahren beim Ligakonkurrenten zum Saisonende ein neues sportliches Betätigungsfeld und hat dieses nun im Team von Sven Hozjak gefunden.

Der 27-jährige Mendener bestritt in den vergangenen drei Saisons als Kapitän fast ausnahmslos alle Spiele über die volle Distanz. Zudem blickt Kickermann auf 56 Spiele in der Regionalliga West zurück, die er beim SV Lippstadt und dem SC Wiedenbrück absolvierte. In seinen Juniorenjahren spielte der Hammer Neuzugang nach seinen Stationen bei GW Menden und Borussia Dortmund drei Saisons für RW Ahlen in der A-Junioren Bundesliga West.