Der Sportclub Verl und Yannick Geisler gehen zur kommenden Saison getrennte Wege. Geisler löste seinen bis zum 30. Juni 2018 gültigen Vertrag auf.

"Ich will wieder etwas Neues ausprobieren. Am liebsten in der Nähe meiner Heimatstadt. Ich sehne mich nach dem Ruhrgebiet", erklärt der 22-jährige gebürtige Essener.

Der defensive Mittelfeldspieler wechselte im Sommer 2015 an die Verler Poststraße. Zuvor spielte er für die Sportfreunde Siegen, Rot-Weiss Essen und SG Wattenscheid 09. Insgesamt kann Geisler auf 75 Regionalliga-Einsätze (ein Tor, fünf Vorlagen) zurückblicken.