Die Spvgg Erle 19 kann sich auf einiges gefasst machen. In den Spielen um den Aufstieg in die Fußball-Bezirksliga bekommen es die Veilchen mit einem Gegner zu tun, der nicht gerade mit Toren geizt.

Die DJK Adler Riemke beendete die Saison in der Bochumer Kreisliga A an zweiter Stelle und traf in 28 Spielen insgesamt 127-mal ins Schwarze. Und auch im Duell der Staffel-Zweiten zeigten sich die Riemker beim 4:3 gegen den VfB Annen sehr schussfreudig.

Aber auch die Erler wissen gewöhnlich, wo das gegnerische Tor steht. In der Meisterschaft haben sie 110-mal in 30 Spielen eingenetzt. Allerdings: Bei der 2:3-Niederlage gegen Gençlerbirliği Resse im Entscheidungsspiel der Staffel-Meister zeigten sie sich auch in der Offensive unter Normalform.

Jetzt bekommen die 19er eine zweite Chance. Die Frage, ob sie nach 32 Jahren in den überkreislichen Fußball zurückkehren dürfen, wird in zwei Partien beantwortet: an diesem Donnerstag um 19 Uhr an der Feenstraße in Riemke und am Sonntag auf dem Kunstrasen an der Oststraße in Erle.

Besonders kräftig werden die Daumen in Horst und in Bismarck für die Sportvereinigung gedrückt. Steigen die Erler in die Bezirksliga auf, rücken der BV Horst-Süd und der FC Horst 59 gemeinsam von der Kreisliga B in die Kreisliga A nach. Außerdem steigt dann ETuS Bismarck II von der Kreisliga C in die Kreisliga B auf.