Schon zu einem frühen Zeitpunkt in der Rückrunde hatte Hordel seinen Kader für die kommende Saison fast zusammen. Im April kam dann die frohe Botschaft, dass auch Ron Berlinski bleibt und nicht zum SC Hassel wechselt. Nun aber drückt doch noch der Schuh: Bei Berlinski wurde im Nachhinein ein Kreuzbandriss festgestellt, die Hinrunde der kommenden Saison ist für ihn gelaufen. Damit hat Hordel mit Nachwuchsmann Stephane Ebbert momentan nur einen Stürmer. „Wir wollen noch zwei Stürmer dazu holen“, sagt der Sportliche Leiter Jörg Versen, der aber drei andere Neuzugänge präsentieren kann.

Lukas Severin kehrt aus Wanne-Eickel zurück und soll mit Yekta Yildiz, der ebenfalls vom DSC kommt, die linke Seite beleben. Severin wird allerdings erst ab November spielbereit sein, er befindet sich in einem Auslandssemester in Neuseeland. Mit Philip Gaedigk wechselt außerdem ein Offensiv-Talent aus dem Nachwuchs der SG 09 an die Hordeler Heide. Weil vorher schon 14 Spieler verlängert hatten, zwei Nachwuchsspieler hochgezogen (Ebbert, Schöppner) und Marcel Erdelt verpflichtet wurden, fehlen jetzt nur noch die Stürmer.

Berlinski wird sich im Juli einer Kreuzband-OP unterziehen, fällt danach rund sechs Monate aus. Die DJK hätte gerne Dawid Ginczek vom SC Hassel zurückgeholt. „Das war aber leider nicht realisierbar“, sagt Versen, der nun die Augen offen hält - auch in Japan, wo der Sportvorstand gute Beziehungen unterhält. Zum Trainingsstart am 4. Juli jedenfalls soll der neue Trainer David Zajas die Mannschaft beisammen haben. Zajas bringt übrigens Tim Heuser vom SV Höntrop als Co-Trainer mit.

„Wir vertrauen ihm da voll und ganz“, sagt Versen, der von einer anderen Entwicklung allerdings gar nicht begeistert war.

In diesem Jahr gibt es für den Kreispokalsieger nämlich kein Testspiel gegen den VfL Bochum. „Das wurde ganz schlecht kommuniziert, erst bei der Siegerehrung. Unser Vorstand war darüber sehr verstimmt. Das ist schlechter Stil“, findet Versen. Stattdessen gab es nur 100 Liter Freibier von Fiege.

Der Kader des TuS Hordel

Sie haben verlängert:

Kevin Kampschäfer, Niklas Maas, Andreas Büscher, Orkun Koymali, Christoph van der Heusen, Julian Stöhr, Christopher Stöhr, Tim Gronemeier, Johannes Debski, Paul Helfer, Philip Dragicevic, Jassin Bousouf, Serdar Bastürk, Ron Berlinski.

Abgänge: Daniel Vering, Lucas Waßmann, Luca Sundermann, Florian Graberg (alle Ziel unbekannt), Marco Costanzino (Wiemelhausen), Peter Elbers (SV Sodingen).

Zugänge: Marcel Erdelt (Weitmar 45), Lukas Severin, Yekta Yildiz (beide DSC Wanne-Eickel), Philip Gaedigk (SG Wattenscheid U19), Marvin Schöppner, Stephane Ebbert (beide: eigene Jugend)