Der Bereich der Physiotherapie nimmt sowohl im Profi- als auch im Amateurfußball an Bedeutung zu. In Essen ist die Praxis "concePT" zu einem beliebten Anlaufpunkt für Sportler geworden.

Seit einem Jahr gibt es für verletzte Sportler aus Essen und Umgebung eine interessante Alternative. ConcePT ist der Name der neuen Praxis für Physiotherapie in Essen, die sich vordergründig darum kümmert, Sportler und Menschen aller Altersklassen zu behandeln. Die Praxis hat ihren Sitz im Essener Stadtzentrum (Kopstadtplatz 7, 45127 Essen). Der Schwerpunkt liegt in den Bereichen der Orthopädie / Chirurgie, sowie der Sportphysiotherapie. Demnach ist concePT vor allem für Fußballvereine aus dem Revier eine interessante Adresse.



Bei der Kontaktaufnahme können sich die Klubs auf bekannte Gesichter freuen. Die Inhaber Dennis Masuhr und Kevin Kehrmann sind mit dem Amateurfußball eng verbunden. Masuhr war zu Jugendzeiten selbst als Fußballer aktiv und betreute über viele Jahre den FC Kray als Physiotherapeut. In diesem Beruf ist Beruf ist Masuhr nun seit elf Jahren tätig.

Kehrmann führte den FC Kray in die Regionalliga

Eine noch größere Krayer Vergangenheit hat der 26-jährige Kehrmann. Der ausgebildete Physiotherapeut bestritt für den bekannten Fußballverein aus dem Essener Osten 92 Regionalliga-Spiele. An der Krayer Buderusstraße genießt er spätestens seit dem Aufstieg in die vierte Liga einen Heldenstatus. Zuletzt war Kehrmann als Fußballer beim Oberligisten SSVg Velbert aktiv.

Nun kümmern sich Masuhr und Kehrmann gemeinsam in ihrer eigenen Praxis um das Wohlergehen von Sportlern. Viele von ihnen kennt das Duo persönlich vom Sportplatz. „Es ist ein schönes Gefühl, Fußballer zu behandeln und ihnen dabei zu helfen, schnellstmöglich wieder auf die Beine zu kommen. Umso reizvoller ist es, dass wir viele von ihnen kennen. Wir lieben unseren Beruf“, betont Masuhr.

Vereine arbeiten mit concePT zusammen

Die Mühen, die mit dem mutigen Schritt in die Selbständigkeit verbunden waren, haben sich offenbar gelohnt. ConcePT hat sich innerhalb eines Jahres etabliert. „Wir sind sehr zufrieden“, versichert Kehrmann. „Der Zuspruch und die Resonanz sind äußerst positiv. Wir werden unseren Weg deshalb fortsetzen.“

Von den Qualitäten des concePT-Teams haben sich inzwischen auch einige Vereine überzeugen können. Die Fußballer von Blau-Gelb Überruhr, TuSEM Essen, TuRa 86, SuS Haarzopf, Steele 03/09, DJK Dellwig 1910, aber auch zwei Boxvereine aus Essen zählen zum Patientenstamm. Gleiches gilt für bekannte Fußballer wie Emre Yesilova Emre Yesilova» zum Profil (Rot Weiss Ahlen), Ömer Akman Ömer Akman» zum Profil (Bugsasspor, Türkei), Philipp Schmidt Philipp Schmidt» zum Profil (SSVg Velbert) oder Marius Müller Marius Müller» zum Profil (FC Kray).

Nach einem erfolgreichen Premierenjahr verfolgt die Praxis concePT ehrgeizige Ziele. So soll das Sport-Angebot mit Hilfe der ausgebildeten Athletik- und Fitnesstrainerin Andrea von Horn weiter ausgebaut werden. Verein bietet sich in diesem Bereich die Möglichkeit einer Mannschaftsbetreuung.

Kontaktdaten:

concePT - Praxis für Physiotherapie

Kopstadtplatz 7

45127 Essen

Telefon: 0201/50688235

E-Mail: info@conceptphysio.de

Homepage: www.conceptphysio.de