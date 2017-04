Borussia Mönchengladbach schlägt die TSG Sprockhövel mit 3:1 und erobert den zweiten Platz zurück.

"Köln hat verloren", rief der gesperrte Innenverteidiger Steffen Nkansah seinen Mitspielern zu, als die nach dem 3:1-Erfolg in Sprockhövel vom Feld kamen. "Dortmund hat auch nicht gewonnen - das schaffen wir noch", führte Nkansah aus, ehe er mit seinen Mitspielern in der Kabine verschwand. Die Stimmung bei den jungen Fohlen ist nach dem zweiten Sieg in Serie wieder besser, die Niederlagen gegen Essen, Oberhausen, Rödinghausen und Wattenscheid sind vergessen.

Beim Schlusslicht der Regionalliga West taten sich die Gladbacher lange Zeit schwer, mussten in der zweiten Halbzeit sogar den zwischenzeitlichen Ausgleich hinnehmen. Kurz vor der Pause erzielte Ba-Muaka Simakala die Führung (40.), allerdings hätte Sprockhövels Orhan Dombayci seine Mannschaft nur wenige Minuten eher in Führung köpfen müssen, doch aus fünf Metern setzte er den Ball über die Latte.

Nach dem Seitenwechsel war zunächst die TSG die bessere Mannschaft und kam durch Emre Demir zum verdienten Ausgleich (52.). Anschließend hätte Jimmy Antwi-Adjej den Außenseiter sogar in Führung bringen können, sein Distanzschuss wurde von Tim-Oliver Hiemer pariert. Erst jetzt wachten die Gäste wieder auf, brauchten aber nur wenige Minuten, um wieder in Führung zu gehen. Djibril Sow legte am Strafraum quer und Willian Ndenge verwandelte sehenswert (63.).

Sprockhövel wollte noch einmal zurück in die Partie kommen, zollte mit andauernder Spielzeit der intensiven ersten Halbzeit immer mehr Tribut. So verwalteten die Gäste das Ergebnis ohne noch einmal in Gefahr zu geraten. Krame Yeboah traf wenige Minuten vor dem Ende zum 3:1 (83.), womit der letzte Widerstand gebrochen war. Sprockhövel gab sich auf und hatte Glück, dass Torwart Robin Benz mit zwei starken Paraden eine höhere Niederlage verhinderte.

Sprockhövels letzte Chancen

BMG-Trainer Arie van Lent freute sich über den Dreier, der seine Mannschaft zurück ins Titelrennen gebracht hat: "Das Ergebnis geht absolut in Ordnung. Sprockhövel hat uns alles abverlangt, aber mit dem 1:0 wurde es für uns ein wenig einfacher." Die Schwächephase seiner Mannschaft wollte van Lent nicht allzu hoch hängen: "Die Jungs sind super zurück ins Spiel gekommen, haben ihre Überlegenheit gut ausgespielt."

Während Gladbach wieder ein heißer Titelanwärter ist, wird der Abstiegskampf für Sprockhövel mit jeder Niederlage schwieriger. TSG-Trainer Andrius Balaika weiß, wie wichtig die nächsten Spiele für seine Mannschaft sind: "Wir müssen die nächsten beiden Spiele unbedingt gewinnen, sonst war es das endgültig für uns. Gegen Gladbach ist es schwer, auch wenn wir ein gutes Spiel abgeliefert haben, aber die Spieler sind einfach sehr gut ausgebildet, das ist einfach keine Oberliga mehr." Nächste Woche reist die Balaika-Elf nach Wiedenbrück, ehe ein Heimspiel gegen den Bonner SC auf dem Plan steht.