Neun Punkte aus den letzten acht Spielen: Der MSV Duisburg ist zwar noch Spitzenreiter der 3. Liga, aber längst nicht mehr so stabil und souverän wie noch vor einigen Wochen.

Vor dem Spiel gegen die SG Sonnenhof Großaspach sprach die Bild-Zeitung mit der MSV-Legende Bernard Dietz. Der populäre "Ennatz" richtet deutliche Worte an die MSV-Profis: "Die Mannschaft hat ihre Souveränität verloren. Ich weiß nicht, was in den Köpfen der Spieler rumspukt. Jeder Profi muss sich jetzt selbst hinterfragen, ob er alles für den Aufstieg tut."

Der 69-Jährige, der auch der zweite Vorsitzende der Meidericher ist, fordert am Samstag im Heimspiel gegen Großaspach eine Mannschaft, die mit Herz und Leidenschaft die Fans begeistert: "Die Körpersprache hat mir zuletzt nicht gefallen. Da muss der absolute Wille in den Augen der Spieler zu sehen sein. Unsere tollen Fans verzeihen ein schlechtes Spieler, wenn sie sehen, dass jeder alles gibt." Das werden die MSV-Fans ihrem "Ennatz" wohl nur beipflichten können...