Der VfL Kamen empfängt den SC Husen Kurl.

Kamen musste sich im vorigen Spiel der SuS Kaiserau mit 3:2 beugen. Letzte Woche gewann der SC Husen Kurl gegen die TuS Ascheberg mit 2:0. Somit belegt der SC Husen Kurl mit zehn Punkten den 16. Tabellenplatz. Im Hinspiel hatte der VfL Kamen auswärts einen 3:1-Sieg davongetragen.

Der Gastgeber verlor in den letzten Wochen etwas an Boden. Zwar steht man noch immer im Mittelfeld der Tabelle, doch sammelte man in den letzten fünf Spielen nur vier Punkte ein. Beleg für das durchwachsene Heimabschneiden von Kamen sind 14 Punkte aus elf Spielen. Die Saison des VfL Kamen verläuft bisher durchschnittlich: Insgesamt verbucht die Kamener neun Siege, fünf Unentschieden und neun Niederlagen.

Der SC Husen Kurl muss sich ohne Zweifel um seine Abwehr kümmern. Im Schnitt kassiert das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Bei einem Ertrag von bisher erst zwei Zählern ist die Auswärtsbilanz verbesserungswürdig. Nach 23 absolvierten Begegnungen stehen für den SC Husen Kurl zwei Siege, vier Unentschieden und 17 Niederlagen auf dem Konto. Mit erschreckenden 74 Gegentoren stellt der Gast die schlechteste Abwehr der Liga. Dieses Spiel wird für den Tabellenletzten sicher keine leichte Aufgabe, da Kamen 22 Punkte mehr aus den bisherigen Spielen zu Tage förderte.