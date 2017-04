Rot-Weiß Oberhausen ist das Team der Stunde der Regionalliga West. Fünf Siege nacheinander haben die Kleeblätter eingefahren. Der Trainer erklärt, warum.

RWO hat im Jahr 2017 eine weiße Weste. Alle fünf Spiele haben die Oberhausener seit dem Jahreswechsel gewonnen. Der Lohn war der Sprung auf Platz vier. Auch die Ränge zwei und drei sind in Sichtweite. Das Team von Trainer Mike Terranova hat zudem die wenigsten Spiele aller Mannschaften absolviert. Es sieht gut aus für RWO. RevierSport sprach mit Terranova über den Lauf seines Teams und das Pokal-Highlight gegen den MSV Duisburg.

Mike Terranova, warum ist RWO derzeit so stark?

Unsere mannschaftliche Geschlossenheit macht sehr viel aus. Wir sind in der Winterpause sehr eng zusammengerückt. Das Team steht im Vordergrund, keiner tanzt aus der Reihe. So schaffen wir es, Spiele wie in Sprockhövel in der Schlussphase zu gewinnen. Wichtig ist natürlich auch, dass wir keine Verletzten zu beklagen haben. Wir haben fast alle Mann an Bord, das wird hoffentlich auch in den kommenden Englischen Wochen ein Vorteil sein.

Was ist denn in dieser Verfassung noch möglich für RWO?

Ich denke, dass eine Platzierung unter den Top 4 realistisch ist. Auf diesem Rang stehen wir jetzt. Vielleicht geht es auch noch einen oder zwei Plätze nach oben. Dagegen würden wir uns nicht wehren. Fakt ist, dass wir uns jetzt nicht mehr verschlechtern wollen. Die Mannschaft hat endlich ihren Rhythmus gefunden und nun wollen wir oben bleiben. Gegen den SC Wiedenbrück am Samstag muss der sechste Sieg in Folge her. Aber das wird wie die anderen Spiele auch kein Selbstläufer.

Das große Highlight findet am 02. Mai im Pokal statt. Wie bereiten Sie die Mannschaft auf das Spiel gegen den MSV Duisburg vor?

Das Spiel ist natürlich noch weit entfernt, dennoch freuen sich alle darauf. Wir arbeiten darauf hin. Über die Bedeutung dieser Partie müssen wir uns nicht unterhalten. Wir haben den schwersten Gegner von allen erwischt. Der MSV ist Tabellenführer der dritten Liga und hat einen ganz starken Kader. Aber wir werden selbstbewusst in dieses Spiel gehen und unsere Chance suchen. Wichtig ist, dass wir bis dahin unseren Rhythmus behalten und gesund bleiben.

Vor dem Spiel gegen Wattenscheid hat RWO-Vorstand Thorsten Binder vor laufenden Kameras verkündet, dass Ihr Vertrag verlängert wird. Ist die Tinte inzwischen trocken?

Nein, unterschrieben ist noch nichts. Aber das spielt auch keine Rolle. Ich werde meinen Vertrag verlängern und in Oberhausen bleiben. Wir werden das zeitnah zwischen Tür und Angel erledigen. Es ist alles geklärt.