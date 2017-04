Der Verein und die Fan- und Förderabteilung (FFA) von Rot-Weiss Essen informieren alle Mitglieder und Fans in den kommenden Wochen und Monaten ausführlich zum Thema Ausgliederung.

In verschiedenen Vorträgen, Workshops und Diskussionen nähert sich die FFA einem möglichen Investoreneinstieg aus unterschiedlichen Richtungen und Positionen. Erstmals laden der Verein und die FFA dazu am 12. April um 19.00 Uhr in die Räumlichkeiten des Stadion Essen ein.

Das Thema Ausgliederung kursiert bereits seit einigen Wochen in Essen herum, unter anderem durch die Sparzwänge des Vereins. Noch ist längst nicht klar, ob und in welcher Form das Thema den Weg auf die Tagesordnung einer rot-weissen Mitgliederversammlung findet. Trotzdem möchten Verein und FFA Fans und Mitglieder des Traditionsvereins ausführlich informieren. Den Anfang der insgesamt drei Informationsabende macht Prof. Dr. Michael Welling, der die Besucher am 12. April über den aktuellen Stand der Dinge im Verein und verschiedene denkbare Einbindungen eines Investors aufklärt.

Am 3. Mai folgt ein Vortrag von Dr. Jörg Alvermann, der sich in der Vergangenheit bereits mehrfach kritisch mit der Thematik auseinandergesetzt hat. Zum dritten und letzten Informationsabend (Termin noch offen) sollen dann Erfahrungen anderer Vereine vorgestellt und in die Diskussion eingebracht werden, bevor Workshops den Abschluss der Informationsaktivitäten der FFA bilden (Termin offen).

Zwar entscheidet letztendlich eine Abstimmung auf der Mitgliederversammlung über das Thema, eingeladen sind jedoch ausdrücklich alle RWE-Fans, die sich diesbezüglich informieren möchten. Bei Interesse bittet der FFA um eine kurze Anmeldung per Mail (an ffa@rot-weissessen.de) oder um die Eintragung in die entsprechende Facebook-Veranstaltung.