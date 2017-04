Diesen Sonntag empfängt Schwarz-Weiß Essen in der Oberliga Niederrhein den TV Jahn Hiesfeld-Dinslaken. Essens Trainer glaubt daran gegen einen schweren Gegner zu punkten.

Aktuell steht der ETB Schwarz-Weiß Essen nur aufgrund seine besseren Torbilanz nicht auf einem Abstiegsplatz. Der kommende Gegner TV Jahn Hiesfeld ist von den Abstiegsrängen sieben Punkte entfernt. Während die Gäste aus Dinslaken noch etwas Luft nach unten haben, könnte den Essenern jeder Fehler teuer zu stehen kommen.

Letzte Woche konnten die Essener mit einer kämpferischen Leistung einen Punkt aus Bocholt mitnehmen. Essens Trainer Manfred Wölpper sieht darin einen Aufwärtstrend seines Teams: "Die Ergebnisse und die Leistungen der letzten Wochen waren wirklich gut. Nur gegen TuRU Düsseldorf haben wir zu naiv gespielt und unnötig verloren."

In Anbetracht des nächsten Gegners sieht Wölpper eine schwere Aufgabe auf sich zukommen, glaubt aber an die Stärken seiner Mannschaft: "Ich glaube daran, dass uns eine Herkulesaufgabe erwarten wird. Gegen Hiesfeld müssen wir höllisch aufpassen. Wie man anhand ihrer letzten Spiele sehen konnte, sind sie unglaublich offensiv stark und sehr schwer zu verteidigen. Vor allem auf ihren Topscorer Kevin Menke muss man höllisch aufpassen. Wenn wir da unaufmerksam sind, kann das schnell nach hinten losgehen. Aber natürlich sind wir nicht chancenlos. Wenn die Mannschaft die Leistungen der letzten Spiele bestätigen kann, ist es für uns möglich gegen Hiesfeld Punkte zu holen. Am liebsten wären mir natürlich drei Zähler."

Allerdings muss der Essener Trainer für das Spiel weiter auf zwei Leistungsträger im Mittelfeld verzichten. Er erklärt: "Leider können wir für dieses wichtige Spiel noch nicht mit Christopher Zeh und Ridvan Avci rechnen. Diese Partie kommt für sie einfach noch zu früh. Ich rechne erst in circa 14 Tagen wieder mit den Jungs."

Auch wenn das Team mitten im Abstiegskampf steckt, gibt Trainer Wölpper die Hoffnung nicht auf: "Seit ich hier angefangen habe, stehen wir unten drin und kämpfen gegen den den Abstieg. Aber aktuell stehen wir über dem Strich. Wir werden alles dafür tun, damit es auch so bleibt. Meine Mannschaft ist dazu bereit den Kampf anzunehmen."

Auf die Frage, ob Wölppers und der Verein im Bezug auf Neuzugänge schon zweigleisig planen, entgegnet der Trainer: "Natürlich beschäftigen wir uns schon mit der Kaderpolitik für das nächste Jahr und sind auch schon an einige Spieler herangetreten. Dabei müssen wir so planen, dass wir mit dem Kader nächste Saison in der Oberliga bestehen könnten, auch wenn wir noch nicht durch sind. Wir können nun einmal nicht mit der Kaderplanung warten, bis alles fix ist. Die Spieler mit denen wir verhandeln, müssen sich darüber im Klaren sein."