Mit einem Sieg gegen die zuletzt fünf Mal ungeschlagenen Preußen aus Eiberg will Blau-Gelb Überruhr in der Essener Kreisliga A am Sonntag einen weiteren großen Schritt Richtung Bezirksliga machen.

Die blau-gelben stehen im Rennen um den direkten Aufstieg in die Bezirksliga weiter unangefochten an der Tabellenspitze. Mit 23 Siegen aus 25 Spielen und einer Tordifferenz von plus 100 dominiert das Team schon seit Beginn der laufenden Spielzeit die Liga. Im Endspurt der Saison trennen den Tabellenführer aus dem Essener Süden ganze 16 Punkte von seinem Verfolger, dem SC Weiden-Heidhausen. Für Trainer Gunter Ermels ist es jedoch noch nicht an der Zeit, sich um die Aufstiegsfeierlichkeiten zu kümmern:"Bevor wir die Feier planen, wollen wir auf Nummer sicher gehen und die noch nötigen zwölf Punkte holen", sagt er. Die ersten drei Zähler kann der Tabellenführer schon am kommenden Sonntag im Heimspiel gegen Preußen Eiberg einfahren. Allerdings reist der Tabellensechste mit einer Serie von zuletzt fünf Spielen ohne Niederlage zum Gastgeber von der Überruhrstraße. Vor allem wegen diesen zuletzt guten Ergebnissen warnt Ermels sein Team davor, die kommende Partie auf die leichte Schulter zu nehmen: "Der Gegner wird es uns nicht leicht machen, auch weil sie in den letzten Spielen selbst viel Selbstbewusstsein gewinnen konnten", sagt er. Das Hinspiel konnte Überruhr mit einem deutlichen 5:0 Sieg für sich entscheiden. Kaderplanung für die Bezirksliga Während Ermels sich mit seiner Mannschaft auf das kommende Spiel vorbereitet, laufen im Hintergrund schon die Planungen für die neue Saison. Die Vereinsführung plant bereits für die höhere Spielklasse und sucht nach punktuellen Verstärkungen für den derzeitigen Kader. Im Vordergrund stehen jedoch die Gespräche mit den aktuellen Spielern.

