Zum Schluss hieß das Ergebnis im Spiel zwischen der TuS Eichlinghofen und Wacker Obercastrop 1:1.

Die Vorzeichen standen auf Sieg zugunsten von Obercastrop. Die 90 Minuten zeigten jedoch, dass der Gast der Favoritenrolle nicht gerecht wurde. Das Hinspiel bei Wacker hatte Eichlinghofen schlussendlich mit 3:2 gewonnen.

Letztlich trennten sich die TuS Eichlinghofen und Wacker Obercastrop remis.

Eichlinghofen bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz sieben. Der Gastgeber ist nun seit vier Spielen, Obercastrop seit fünf Partien unbesiegt. Als Nächstes steht für die TuS Eichlinghofen eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (15:00 Uhr) geht es gegen den BV Rentfort. Wacker empfängt – ebenfalls am Sonntag – die SF Stuckenbusch.