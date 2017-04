Bei ASC 09 Dortmund gab es für Arminia Bielefeld 2 nichts zu holen.

Der Gast verlor das Spiel mit 2:4. Vor dem Match ging man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften aus. Nach 90 Minuten hatte schließlich Dortmund die Nase vorn. Das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit gewesen, die Arminia hatte sie letztendlich mit 2:1 für sich entschieden.

Am Schluss fuhr der ASC gegen den DSC auf eigenem Platz einen 4:2-Sieg ein.

In den letzten fünf Spielen war für ASC 09 Dortmund noch Luft nach oben. Acht von 15 möglichen Zählern sammelte der Gastgeber ein. Aplerbecker macht durch den Erfolg Boden gut und rangiert nun auf dem 13. Platz.

Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte Arminia Bielefeld 2 deutlich. Insgesamt nur acht Zähler weist die Arminen in diesem Ranking auf. Durch diese Niederlage fällt die Arminia in der Tabelle auf Platz zehn. Kommenden Sonntag (15:00 Uhr) tritt Dortmund bei TuS Erndtebrück an. Für den DSC steht als Nächstes ein Gastspiel auf dem Programm. Es geht gegen SV Lippstadt 08 (Freitag, 17:30 Uhr).