Auf Tore warteten die Zuschauer in der Partie zwischen TSV Marl-Hüls und TuS Ennepetal vergeblich.

Am Ende stand es immer noch 0:0. Ennepetal erwies sich gegen Marl-Hüls als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten nicht heraus. Das Hinspiel bei TuS Ennepetal hatte der TSV schlussendlich mit 1:0 gewonnen.

Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Nachdem die erste Hälfte torlos über die Bühne gegangen war, hatten die Zuschauer zur Pause immerhin noch die Hoffnung auf Besserung. Doch am Ende brachte auch der zweite Spielabschnitt nichts Entscheidendes mit sich. Es blieb bei der Nullnummer.

TSV Marl-Hüls verliert weiter an Boden und bleibt auch im vierten Spiel in Folge ohne dreifachen Punktgewinn. Trotz eines gewonnenen Punktes fällt der Gastgeber in der Tabelle auf Platz fünf.

Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei Ennepetal etwas bescheiden daher. Lediglich vier Punkte ergatterte der Gast. Nächsten Sonntag (15:00 Uhr) gastiert Marl-Hüls bei FC Brünninghausen, TuS Ennepetal empfängt zeitgleich SC Hassel.