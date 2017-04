Nach Alemannia Aachen aus der Regionalliga West steht der nächste Traditionsklub vor der Insolvenz.

Am Samstag hielt sich rund um das Saar-Derby Eintracht Trier gegen 1. FC Saarbrücken, welches der FCS mit 4:0 gewann - unter anderem erzielte der ehemalige Aachener und Essener Kevin Behrens einen Doppelpack - das Gerücht, dass die Eintracht-Verantwortlichen in der kommenden Woche einen Insolvenzantrag beim Amstgericht Trier in Erwägung ziehen sollen. Das berichtet unter anderem die lokale Trierer Presse lokalo.de

Aufgrund finanzieller Schwierigkeiten musste die Eintracht bereits 1999 Insolvenz beantragen. Das Verfahren konnte erst im folgenden Jahr erfolgreich abgeschlossen werden.