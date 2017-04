Der Verteidiger des VfL Bochum appelliert vor dem Spiel an diesem Samstag (13 Uhr) an die Einstellung. Talent Vitaly Janelt steht erstmals im Kader.

Drei Wochen ist das letzte Auswärtsspiel des VfL Bochum nun her. Der Zweitligist wurde nach dem Schlusspfiff gefeiert wie ein Sieger. Das 1:1 beim damaligen Spitzenreiter VfB Stuttgart war vor allem in der ersten Halbzeit eine der stärksten Leistungen in dieser Saison. Einer Spielzeit, die den VfL bisher nur auf Platz elf gespült hat - noch zwei Plätze und einen Punkt hinter dem im Fußball-Weltmeisterland weniger traditionsreichen SV Sandhausen.

Das wird ein schwieriges Spiel, das ist auch eine Einstellungssache Felix Bastians (VfL Bochum)

Felix Bastians weiß um die Gefahren, die hinter einem Gastgeber wie dem Klub aus der 15 000-Einwohner-Gemeinde im Rhein-Neckar-Kreis lauern. In Stuttgart, sagt der routinierte VfL-Verteidiger, werde man auch getragen von der Kulisse, dem Stadion, Klang des Gegners, der Außenseiter-Rolle. In Sandhausen aber „sagt jeder, da müssen wir was holen. Aber“, mahnt Bastians, „die stehen über uns. Das wird ein schwieriges Spiel, das ist auch eine Einstellungssache. Wir müssen unsere beste Leistung abrufen.“ Stolze 500 Fans werden den VfL unterstützen und hoffen, nicht erneut so enttäuscht zu werden wie beim Erstrunden-Pokal-Aus im Sommer gleich nebenan, in Walldorf.

Dass Bastians am Samstag den linken Part der Dreierkette übernehmen wird, ist längst kein Geheimnis mehr. Auch beim Abschluss-Training am Freitag behielt Trainer Gertjan Verbeek seine potenzielle Startelf beisammen. Im Kader gibt es drei Änderungen im Vergleich zum 1:1 gegen Aue: Alexander Merkel kehrt ins 18er Aufgebot zurück, Leipzig-Leihgabe Vitaly Janelt darf erstmals auf der Bank Platz nehmen, zudem ist Peniel Mlapa (war gesperrt) wieder dabei. Janelt wird als Verteidiger-Ersatz benötigt. Dafür müssen die jungen Görkem Saglam und Moise Ngwisani weichen, zudem ist Anthony Losilla gesperrt.

Einstudiert wurden gestern Standards, das ist üblich einen Tag vor dem Anpfiff. Bastians sieht das Thema Dreier- oder Viererkette recht entspannt: „Wichtig ist, dass wir als Mannschaft die Möglichkeit haben, im Spiel flexibel zu sein“, sagt er zur Formation.

Potenzial für viele Siege

Über die Mentalitäts-Frage hat man sicherlich auch in großer Runde gesprochen. Das gesamte Zweitliga-Ensemble des VfL, von den Spielern über alle Trainer bis zu den Physiotherapeuten, traf sich zum Austausch über die „Herausforderungen, denen wir uns noch stellen müssen in dieser Saison“, erzählte Verbeek. Dabei kam ein Anspruch heraus, den zumindest Führungsspieler Tim Hoogland so verinnerlicht hat: „Wir wollen in jedes Spiel gehen, um zu gewinnen. Das Potenzial dazu haben wir.“