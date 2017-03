Die Zweitvertretung von Borussia Mönchengladbach empfängt am Samstag (14 Uhr) Rot Weiss Ahlen. Die letzten vier Spiele verloren die kleinen Fohlen.

Es ist wie verhext. Ein Remis und vier Niederlagen gab es bislang für Borussias U23 im Jahr 2017. In der kompletten ersten Saisonhälfte hatte die Mannschaft von Arie van Lent nur ein einziges Mal verloren. „Man kann schon sagen, dass wir im Moment in einer kleinen Krise stecken“, sagt der VfL-Trainer. Acht Punkte beträgt inzwischen der Rückstand auf den Regionalliga-Spitzenreiter Viktoria Köln. „Mit dem Aufstiegsrennen beschäftigen wir uns nicht. Es gilt jetzt erst einmal, wieder zu punkten. Ich bin optimistisch, dass uns dies gegen Ahlen gelingt“, stellt van Lent klar. Am kommenden Samstag (14 Uhr) empfängt die junge Fohlenelf Rot Weiss Ahlen im Rheydter Grenzlandstadion.

Mit 20 Punkten aus ihren bisherigen 26 Saisonspielen belegen die Rot-Weißen aktuell den 16. Tabellenplatz der Regionalliga West und stecken somit im Abstiegskampf. Aus den zurückliegenden drei Partien holte die Mannschaft von Trainer Erhan Albayrak aber vier Punkte. „Ahlen hat eine ordentliche Mannschaft, die mutig mitspielt, wenn man sie lässt – wir dürfen sie nicht lassen“, sagt van Lent. Dafür muss die junge Fohlenelf aber zu alter Stärke zurückfinden. So muss sie defensiv wieder deutlich stabiler auftreten und ihre Offensivaktionen mit der letzten Konsequenz ausspielen. Allerdings muss van Lent weiterhin auf die beiden Langzeitverletzten Giuseppe Pisano und Moritz Nicolas verzichten.