Am kommenden Sonntag trifft der TSV Meerbusch auf den VfB 03 Hilden.

Meerbusch gewann das letzte Spiel und hat nun 23 Punkte auf dem Konto. Die neunte Saisonniederlage kassierte Hilden am letzten Spieltag gegen den SV Hönnepel-Niedermörmter. Der TSV Meerbusch möchte gegen den VfB 03 Hilden die Scharte des Hinspiels auswetzen, als man mit 0:6 deutlich unterlag.

Zuletzt gewann Meerbusch etwas an Boden. Zwei Siege und ein Unentschieden schaffte der Gastgeber in den letzten fünf Spielen. Um das letzte Drittel der Tabelle zu verlassen, muss der TSV Meerbusch diesen Trend fortsetzen. Die Leistungssteigerung von Meerbusch lässt sich in der Rückrundentabelle ablesen, wo der TSV Meerbusch einen deutlich verbesserten sechsten Platz einnimmt. Die Hinserie schloss man auf Rang 16 ab. Bisher verbuchte Meerbusch fünfmal einen dreifachen Punktgewinn. Demgegenüber stehen acht Unentschieden und elf Niederlagen. In der Defensive drückt der Schuh beim TSV Meerbusch, was in den bereits 52 kassierten Treffern nachhaltig zum Ausdruck kommt.

Nur einmal ging Hilden in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld. Mit 35 gesammelten Zählern hat der Gast den siebten Platz im Klassement inne. Vor allem die Offensivabteilung des VfB 03 Hilden muss Meerbusch in den Griff kriegen. Im Schnitt trifft der Gegner mehr als zweimal pro Spiel. Der TSV Meerbusch steht vor einer schweren Aufgabe, schließlich lief die bisherige Saison von Hilden bedeutend besser als die von Meerbusch.