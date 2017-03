Am Sonntag trifft der TV Jahn Hiesfeld auf den VfR Krefeld-Fischeln.

Gegen den 1. FC Bocholt kam Hiesfeld im letzten Match nicht über ein Remis hinaus (1:1). Krefeld-Fischeln trennte sich im vorigen Match 2:2 vom VfB Homberg. Das Hinspiel zwischen dem VfR Krefeld-Fischeln und dem TV Jahn Hiesfeld endete 1:3.

Lediglich einen einzigen Dreier verbuchte Hiesfeld in den vergangenen fünf Spielen. Der fünfte Platz in der Rückrundentabelle belegt den Formanstieg. Zur Winterpause stand der Gastgeber im Gesamtranking noch auf Position zwölf. Die bisherige Ausbeute des TV Jahn Hiesfeld: acht Siege, sechs Unentschieden und zehn Niederlagen. Gegenwärtig rangiert der Hiesfelder auf Platz elf, hat also noch die Möglichkeit, in der Tabelle weiter vorzurücken.

Krefeld-Fischeln befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte. Zehnmal ging der Gast bislang komplett leer aus. Hingegen wurde zwölfmal aus den Begegnungen der Saison der maximale Ertrag mitgenommen. Hinzu kommen zwei Punkteteilungen. Mit 38 ergatterten Punkten steht der VfR Krefeld-Fischeln auf Tabellenplatz fünf.

Aufpassen sollte Hiesfeld auf die Offensivabteilung von Krefeld-Fischeln, die durchschnittlich mehr als zweimal pro Spiel zuschlägt. Auf fremdem Terrain fühlt sich der VfR Krefeld-Fischeln pudelwohl, sodass sich Krefeld-Fischeln für das Gastspiel beim TV Jahn Hiesfeld etwas ausrechnet. Hiesfeld steht vor einer schweren, aber nicht unmöglichen Aufgabe.