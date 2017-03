Am kommenden Sonntag um 15:00 Uhr trifft die TuS Eichlinghofen auf Wacker Obercastrop.

Eichlinghofen trennte sich im vorigen Match 0:0 von Westfalia Langenbochum. Obercastrop dagegen gewann das letzte Spiel und hat nun 35 Punkte auf dem Konto. Das Hinspiel hatte die TuS Eichlinghofen bei Wacker mit 3:2 für sich entschieden.

Die volle Punkteausbeute sprang für Eichlinghofen in den letzten fünf Partien lediglich einmal heraus. Beleg für das durchwachsene Heimabschneiden des Gastgebers sind zwölf Punkte aus zehn Spielen. Bislang fuhr die TuS Eichlinghofen sieben Siege, sechs Remis sowie acht Niederlagen ein. Mit 27 Punkten auf der Habenseite steht Eichlinghofen derzeit auf dem siebten Rang.

In den letzten fünf Partien rief Wacker Obercastrop konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte. Die bisherige Ausbeute des Gasts: elf Siege, zwei Unentschieden und sieben Niederlagen. Die Stärke von Obercastrop liegt in der Offensive – mit insgesamt 54 Treffern. Die TuS Eichlinghofen ist gewillt, dem Favoriten in die Suppe zu spucken. Die letzten Ergebnisse stärkten definitiv das Selbstbewusstsein.