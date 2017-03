In der U19-Bundesliga empfängt der 1. FC Köln Arminia Bielefeld.

Gegen Borussia Dortmund kam 1. FC Köln im letzten Match nicht über ein Remis hinaus (1:1). Bielefeld trennte sich im vorigen Match 1:1 von Borussia Mönchengladbach. Im Hinspiel strich die Arminia die volle Punktzahl ein und feierte einen 2:0-Erfolg über 1. FC Köln. Ein Fingerzeig für das Rückspiel?

Die Auftritte vor heimischer Kulisse können sich sehen lassen. Sechs Siege, zwei Remis und nur zwei Niederlagen verbreiten Optimismus bei 1. FC Köln. Nach 21 absolvierten Begegnungen stehen für den Gastgeber neun Siege, vier Unentschieden und acht Niederlagen auf dem Konto. Mit 31 gesammelten Zählern hat 1. FC Köln den sechsten Platz im Klassement inne.

Arminia Bielefeld verlor in den letzten Wochen etwas an Boden. Zwar steht man noch immer im Mittelfeld der Tabelle, doch sammelte man in den letzten fünf Spielen nur vier Punkte ein. Die Auswärtsbilanz des Gasts ist mit sieben Punkten noch ausbaufähig. Nach 21 Spielen weiß der Aufsteiger sechs Siege, vier Unentschieden und elf Niederlagen auf der Habenseite. Im Angriff von Bielefeld herrscht Flaute. Erst 23-mal brachte die Arminen den Ball im gegnerischen Tor unter. Die Bielefelder steht vor einer schweren Aufgabe, schließlich lief die bisherige Saison von 1. FC Köln bedeutend besser als die der Arminia.