Der VfL Repelen und die SF Königshardt verließen den Platz beim Endstand von 0:4.

Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte Königshardt den maximalen Ertrag. Das Hinspiel hatte Repelen bei der SFK mit 2:0 für sich entschieden.

Am Ende hieß es für die SF Königshardt: Drei Punkte auf des Gegners Platz durch einen Auswärtserfolg beim VfL.

Der Gastgeber macht in der Tabelle einen Satz und findet sich auf Rang zwölf wieder. Die Offensive von Repelen strahlt insgesamt zu wenig Gefahr aus, sodass der VfL bis jetzt erst 26 Treffer zutage förderte. In den letzten fünf Partien ließ der VfL Repelen zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich fünf. Trotz des Sieges fällt Königshardt in der Tabelle auf Platz 15. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte der Gast nur sechs Zähler.