Die Sportfreunde Lotte haben sich am Dienstagabend mit 0:0 von Holstein Kiel getrennt.

Bereits nach zehn Minuten hatten die SFL die erste gute Gelegenheit: Mit einem Schuss aus der Distanz verfehlte Nico Neidhart das Tor nur knapp. Doch die Kieler lauerten. Als Matthias Rahn einen Ball zu kurz auf Benedikt Fernandez köpfte, kam ein Stürmer der Störche dazwischen, scheiterte letztendlich aber am SFL-Schlussmann (14.). Als Dennis Brock eine Flanke auf den zweiten Pfosten brachte und Gerrit Nauber per Kopf in die Mitte querlegte, köpfte Kevin Freiberger knapp über das Tor (25.). Das hätte die Führung sein können. Auch eine Direktabnahme von Nico Granatowski landete nicht im Tor (34.). Kurz vor der Halbzeit kamen die Kieler nochmal gefährlich vor das Tor der SFL. Zunächst testete Gerrit Nauber Benedikt Fernandez selbst (37.). Eine Minute später entschärfte Benedikt Fernandez einen Eckball im Nachfassen. Als Kingsley Schindler in der 43. Minute nahezu frei durch war, blieb der SFL-Keeper ruhig und bewahrte die Blau-Weißen vor einem Rückstand. So ging es mit einem 0:0 in die Pause.

Doppelte Unterzahl

Die erste gute Gelegenheit des zweiten Durchgangs hatte Kiel: Ein Schuss aus der Distanz konnte Benedikt Fernandez gerade noch um den Pfosten lenken. Viel Spielerisches passierte nicht mehr in der Nachholpartie. Matthias Rahn klärte in der 69. Minute in höchster Not. Wenig später sah Tim Wendel die Gelb-Rote Karte (72.). Als Matthias Rahn in der 79. Minute nach einem Zweikampf mit Dominic Peitz von Schiedsrichter Lasse Koslowski mit einer Roten Karte vom Platz gestellt wurde, kämpften die SFL die letzten zehn Minuten und Nachholspielzeit in doppelter Unterzahl, behielten aber den einen Punkt in Lotte.

Am Samstag, 1. April, 14 Uhr, spielen die Sportfreunde im FRIMO Stadion gegen den VfR Aalen.