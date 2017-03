Nach dem emotionalen Halbfinal-Sieg im Niederrheinpokal beim Wuppertaler SV hatte Rot-Weiss Essen eine offizielle Feier-Erlaubnis.

Coach Sven Demandt betonte vielsagend: "Ich habe niemandem verboten, sich etwas über diesen tollen Sieg zu freuen." Doch bei all der Freude gingen die Gedanken von Demandt auch schon zum Freitag. Denn da steht das Traditionsduell gegen Alemannia Aachen an. 19:30 wird die Partie im Stadion Essen angepfiffen. Nicht viel Zeit, um die Wunden zu lecken.

Und mit Blick auf den Mini-Kader der Essener, der im Winter um sechs Akteure verkleinert wurde, gibt es viele Fragezeichen. Es könnte das Motto ausgegeben werden: Der Kampf der letzten Aufrechten. Klar ist bisher nur. Frank Löning und Kasim Rabihic werden nicht dabei sein, auch eine Rückkehr von Kevin Grund ist unrealistisch, er hat sich einen Bänderriss im Zeh zugezogen, wie Demandt nach dem Spiel in Wuppertal erklärte. Daher stellt sich der Kader mal wieder von alleine zusammen. Demandt konnte am Dienstag aber noch nicht konkret werden, denn: "Seit Mittwoch regenerieren wir und dann zählen wir die Leute, die wir noch haben. Wir hatten in Wuppertal schon wenige Leute auf der Bank."

Mit 17 Mann war RWE zum WSV gereist, auf der Bank saßen Niclas Heimann, Jan-Steffen Meier, Richard Weber, Patrick Huckle, Jeffrey Obst und Timo Becker. Wobei Obst und Meier gerade erst aus Verletzungen zurückgekommen sind. Trotzdem kündigte der Trainer bereits an, dass er sicher auf einige der Spieler, die in Wuppertal nicht in der Startelf standen, setzen wird. Seine Begründung: "Schon in Wuppertal hatten einige Jungs hintenraus Probleme. Mal schauen, wie das am Freitag klappt. Nico Lucas zum Beispiel hat am Montag nicht trainiert, er hat sich beim WSV durchgebissen. Von denen, die draußen waren, werden wir sicher zwei oder drei bringen, um eine gewisse Frische auf dem Platz zu haben."

Denn gegen Aachen erwartet RWE eine ordentliche Kulisse, obwohl es in der Liga nach oben und unten um wenig geht, will sich Demandt gegen die Alemannia teuer verkaufen. Schließlich betonte er nach dem fulminanten Pokalsieg mit Blick auf den Rest der Saison: "Ich denke, das wird jetzt etwas leichter. Gegen Aachen haben wir jetzt ein tolles Spiel vor der Brust, es werden viele Leute kommen, ich bin gespannt, wie die Mannschaft das nach dem tollen Erfolg in Wuppertal hinbekommt."