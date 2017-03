Der FSV Duisburg zog dem ESC Rellinghausen in der Landesliga das Fell über die Ohren: 1:6 lautete das bittere Resultat aus Sicht des Gastgebers.

Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte Duisburg den maximalen Ertrag. Das Hinspiel beim Gast hatte Rellinghausen schlussendlich mit 1:0 gewonnen.

Die 80 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Emir Alic brachte Duisburg bereits in der siebten Minute in Front. Robin Puhan versenkte den Ball in der 16. Minute im Netz des FSV. Die Weichen auf Sieg für den FSV Duisburg stellte Ibrahim Bulut, der in Minute 24 zur Stelle war. Edin Husic schoss die Kugel zum 3:1 für Duisburg über die Linie (27.). Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass der FSV mit einer Führung in die Kabine ging. Zum Seitenwechsel ersetzte Marcel Schlomm von Rellinghausen seinen Teamkameraden Sven Wienecke. Dem 4:1 durch Bulut (68.) ließen Ibrahim Bayraktar (77.) und Bora Karadag (82.) weitere Treffer für den FSV Duisburg folgen. Bayraktar, der von der Bank für Engin Ekrem kam, sollte für neue Impulse bei Duisburg sorgen (75.). Letztlich fuhr der FSV einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war. Der FSV Duisburg gewann mit 6:1.

Trotz der Niederlage behält ESC Rellinghausen den zehnten Tabellenplatz. Gewinnen hatte bei Rellinghausen zuletzt Seltenheitswert. Der letzte Dreier liegt bereits sechs Spiele zurück.

Duisburg bessert die eigene, eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zehn Siege, zwei Unentschieden und zwölf Pleiten. Der FSV bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem neunten Platz. ESC Rellinghausen trifft im nächsten Spiel auf eigener Anlage auf Arminia Klosterhardt.