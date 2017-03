Diese Woche ist der SV Schwafheim zu Gast bei TuS Essen-West 81.

Es steht ein „Sechs-Punkte-Spiel“ für den TuS Essen-West auf dem Programm. Der letzte Auftritt von Essen-West verlief enttäuschend. Vor heimischem Publikum setzte es eine 2:3-Niederlage gegen den 1. FC Kleve. Schwafheim zog gegen den Duisburger SV 1900 am letzten Spieltag mit 5:0 den Kürzeren. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften mit einer Punkteteilung (1:1) begnügt.

Der aktuelle Ertrag des TuS Essen-West zusammengefasst: fünfmal die Maximalausbeute, sechs Unentschieden und zwölf Niederlagen. Auf dem 16. Platz der Hinserie nahm man von TuS Essen-West wenig Notiz. Der aktuell neunte Rang der Rückrundentabelle sorgt allerdings für Aufsehen. Beleg für das durchwachsene Heimabschneiden von Essen-West sind 14 Punkte aus elf Spielen. Derzeit belegt der Gastgeber den ersten Abstiegsplatz. Der TuS Essen-West schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 49 Gegentore verdauen musste.

Lediglich einen einzigen Dreier verbuchte der SV Schwafheim in den vergangenen fünf Spielen. Die Zwischenbilanz des Gasts liest sich wie folgt: sechs Siege, fünf Remis und zwölf Niederlagen. Auf des Gegners Platz verbuchte der Aufsteiger bislang erst vier Punkte. Gegenwärtig rangiert Schwafheim auf Platz 14, hat also noch die Möglichkeit, in der Tabelle weiter vorzurücken.

Die Unterschiede im bisherigen Abschneiden beider Teams sind marginal. Im Tableau trennen die Teams gerade einmal zwei Punkte voneinander. Essen-West muss sich ohne Zweifel um seine Abwehr kümmern. Im Schnitt kassiert das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit dem TuS Essen-West spielt der SV Schwafheim gegen eine Mannschaft auf Augenhöhe – zumindest lässt der Blick auf die aktuelle Tabellenlage der beiden Mannschaften dies vermuten.