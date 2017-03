Olympia Bocholt empfängt Blau-Weiß Oberhausen.

Bocholt musste am letzten Spieltag die 22. Niederlage einstecken, will aber auch dieses Mal wieder alles geben, um endlich den ersten Saisonsieg zu feiern. In der Liga musste sich Oberhausen jüngst mit einer Punkteteilung zufriedengeben. Gegen Meiderich 06/95 holte die Elf ein 1:1. Eine klare Angelegenheit war das Hinspiel nicht. BWO siegte knapp mit 2:1.

Olympia entschied kein einziges der letzten 23 Spiele für sich. Mit lediglich einem Zähler aus 23 Partien steht der Gastgeber auf einem Abstiegsplatz. Ein ums andere Mal wurde die Abwehr des Schlusslichts im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 99 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der Bezirksliga Niederrhein 5.

Sieben Niederlagen trüben die Bilanz von Blau-Weiß Oberhausen mit ansonsten 13 Siegen und zwei Remis. Mit 41 gesammelten Zählern hat der Gast den fünften Platz im Klassement inne. Gewarnt sollte vor allem die Hintermannschaft von Olympia Bocholt sein: Oberhausen versenkt pro Spiel im Schnitt mehr als zweimal das Leder im gegnerischen Netz. Auf Bocholt wartet ein dickes Kaliber, verlief die bisherige Spielzeit von BWO doch bedeutend besser als die Saison von Olympia.