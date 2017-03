Am kommenden Mittwoch trifft SuS Stadtlohn auf Arminia Bielefeld 2.

Stadtlohn dürfte dieses Spiel mit breiter Brust bestreiten, wurde doch ASC 09 Dortmund zuletzt mit 5:1 abgefertigt. Die Arminia dagegen trennte sich im vorigen Match 0:0 von FC Gütersloh.

Der Ertrag der letzten Spiele ist grundsolide – zehn Punkte aus den letzten fünf Partien holte SuS Stadtlohn. Die Zwischenbilanz des Gastgebers liest sich wie folgt: sechs Siege, sieben Remis und zehn Niederlagen. Auf dem 17. Platz der Hinserie nahm man von SuS Stadtlohn wenig Notiz. Der aktuell vierte Rang der Rückrundentabelle sorgt allerdings für Aufsehen. Beleg für das durchwachsene Heimabschneiden von Stadtlohn sind 15 Punkte aus elf Spielen. SuS Stadtlohn findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 15.

Nach 22 ausgetragenen Partien ist das Abschneiden des DSC durchschnittlich: acht Siege, sechs Unentschieden und acht Niederlagen. Auf 13. Rang hielt sich der Gast in der ersten Hälfte des Fußballjahres noch zurück, in der Rückrundentabelle hat die Equipe dagegen aktuell die sechste Position inne. In der Fremde sammelte die Arminen erst neun Zähler. Gegenwärtig rangiert Arminia Bielefeld 2 auf Platz zehn, hat also noch die Möglichkeit, in der Tabelle weiter vorzurücken. Die Abwehr ist ein sehr gut funktionierender Mannschaftsteil von Arminia Bielefeld 2, sodass sie erst 23 Gegentore zuließ.

Im Klassement liegen beide Teams dicht beieinander. Lediglich fünf Punkte machen den Unterschied aus. Die Zuschauer dürfen ein ausgeglichenes Spiel zweier gleichwertiger Mannschaften erwarten – zumindest lässt das bisherige Saisonabschneiden der beiden Teams diese Schlussfolgerung zu.