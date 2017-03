Einen Spieler wie Koki Ogawa hätte MSV-Trainer Trainer Ilia Gruev gerne in seinen Reihen.

Der Stürmer der japanischen U-20-Nationalmannschaft schoss gestern in Meiderich beim 4:0 (1:0)-Testspielsieg der Asiaten gegen die Drittliga-Kicker des MSV Duisburg drei Treffer. „Ein guter Junge“, sagt Gruev – wohlwissend, dass der MSV derzeit nicht in der Lage ist, so einen Spieler unter Vertrag zu nehmen.

Einen Tag nach dem 3:2-Sieg in Chemnitz sammelten vorwiegend die Spieler, die im Osten nicht zum Einsatz kamen oder gar nicht dem Kader angehörten, Spielpraxis. Lediglich Zlatko Janjic und Kingsley Onuegbu fuhren eine Doppelschicht.

Nico Klotz, zuletzt mit einem Bänderanriss im Knöchel außer Gefecht, gab im rechten Mittelfeld für eine Halbzeit sein Comeback. Rund läuft es für Klotz noch nicht. „Er hat immer noch Schmerzen im Fuß“, stellte Gruev fest.

Neben Klotz plagen sich auch Enis Hajri und Thomas Blomeyer mit Blessuren herum. Hajri kassierte in Chemnitz einen Schlag ins Gesicht und konnte gestern entgegen der Planung nicht mitwirken. Blomeyer war gar nicht erst mit nach Sachsen gereist. Die Oberschenkelverletzung aus dem Magdeburg-Spiel ist wieder aufgebrochen.