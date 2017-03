Gute Laune beim MSV Duisburg. Nach zwei Niederlagen in Folge gab es jetzt wieder zwei Siege in Folge.

Und die Zebras marschieren an der Tabellenspitze wieder alleine auf weiter Flur. Sechs Tore in zwei Spielen, davon vier durch Stürmer, davon konnten die Zebras lange nur träumen. Aber auch von etwas anderem wird beim MSV dieser Tage geträumt: von zu vielen Gegentoren.

Wie heißt es oft so schön: Des einen Freud ist des anderen Leid. Denn während die Meidericher die Bälle vorne wie am Fließband versenkten, zappelte der Ball häufig auch im eigenen Netz. Viel zu häufig, wie Duisburgs Schlussmann Mark Flekken Mark Flekken» zum Profil befand. Im Gegensatz zu seinen Teamkollegen träumt er von der Null – hinten versteht sich. „Es ist schon wieder viel zu lange her, dass ich zu Null gespielt habe.“ Genau gesagt vier Spiele.

Auch in Chemnitz war der 23-Jährige arg gebeutelt und suchte nach dem Spiel erst einmal Trost bei Torwart-Trainer Sven Beuckert. Denn Flekkens Arbeitstag fing alles andere als erfolgreich an. Ein Freistoß von Philip Türpitz von der rechten Seite kullerte ihm durch die Beine – damit stand es wie aus dem Nichts 1:1. Allerdings hatte der Niederländer wenig Schuld an dem ersten Gegentreffer. Eigentlich war der Ball nämlich für Anton Fink bestimmt. Doch der Chemnitzer Angreifer trat über den Ball und setzte den MSV-Keeper damit außer Gefecht. „Ich wollte mich für den Schuss bereit machen und bin dann nicht mehr rechtzeitig zurückgekommen, um die Beine zu schließen. Und dann hoppelt das Ding einfach mal durch. Schade, so was tut weh“, sagte er enttäuscht. Auch weil noch ein zweites Gegentor fiel, gegen das er nur wenig ausrichten konnte – und wodurch der MSV mal wieder in Rückstand geriet.

Vier Gegentore in den letzten zwei Spielen, sieben in den letzten vier Partien, bei insgesamt erst 23 waren das zuletzt eindeutig zu viele. Das befand auch Andreas Wiegel. Aber: „Ich sage mal so: Die anderen Mannschaften sind auch keine Blinden.“ Nach dem jüngsten Erfolg fügte er allerdings noch an: „Ich denke, wenn wir in jedem Spiel ein Tor mehr als der Gegner schießen, dann ist das auch okay."

Damit traf er auch die Meinung des Trainers. Der hatte zuletzt noch betont, dass es viel Spaß mache, wenn seine Mannschaft viele Tore schießt. Nach dem Spiel gegen Chemnitz musste er aber auch zugeben: „Es macht auch Spaß, wenn wir keine Gegentore kriegen. Klar wünsche ich mir, dass wir defensiv noch ruhiger agieren. Die Tore, die wir uns gefangen haben, da haben wir es dem Gegner zu einfach gemacht und waren zu unkonzentriert.“