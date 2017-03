Im Halbfinale im U19-Niederrheinpokal wird es zu keinem Essener Stadtderby kommen. Rot-Weiss Essen schied in Oberhausen aus. Der FC Kray steht derweil in der Vorschlussrunde.

RW Essen - RW Oberhausen 1:3 n.V. (1:1, 0:0):

Die Essener haben das Stadtderby im Halbfinale verpasst. Verdient, die Oberhausener waren in allen Belangen bissiger und zogen ihr körperbetontes Spiel konsequent durch. Nach einer Halbzeit ohne eine RWE-Torchance war es Nico Köhler (48.), der nach Freistoß von Ismael Remmo zur überraschenden Führung einnickte. Doch nach einem kapitalen „Bock“ von Jason Ceka vor dem eigenen Strafraum kam RWO durch Tarik Kurt (65.) zum verdienten Ausgleich. Kurt war es auch, der in der Verlängerung aus spitzem Winkel die Gäste in Führung schoss (94.). „Wir haben emotional nicht dagegen gehalten“, kritisierte RWE-Coach Carsten Wolters.

1. FC Kleve - FC Kray 1:3 (0:0):

Die Gäste hatten beim souveränen Tabellenführer der Kreisbestengruppe mehr Widerstand erwartet. Kleve empfing die Essener mit zwei Abwehrketten, die Krayer hatten gefühlt 95 Prozent Ballbesitz. „Wir sind geduldig geblieben und haben auf die Lücken gewartet“, freute sich Trainer Muhammet Isiktas, dass sein Konzept aufging. Milan Delevic (56.) und Berhan Eren (59.) sorgten für klare Verhältnisse. Nach dem Anschluss der Gastgeber (79.) stellte Kapitän Celil Kuzu direkt vor dem Abpfiff mit einem herrlichen Schuss in den Winkel den alten Abstand wieder her. Belohnung für Kray: Im Halbfinale wartet nun ein Heimspiel gegen Bundesligist RWO.