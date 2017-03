FC Eintracht Rheine verbuchte einen 3:2-Arbeitssieg beim TuS Ennepetal.

TuS Ennepetal war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung. Im Hinspiel hatte Rheine die Oberhand behalten und einen 2:0-Erfolg davongetragen.

Der FCE nahm diesmal Brüggemeyer und Meyer aus der Startformation heraus und schickte dafür Grewe und Beckmann-Smith auf den Platz. Der Gast ging durch Timo Scherping in der 16. Minute in Führung. Philip Fontein nutzte die Chance für FC Eintracht Rheine und beförderte in der 31. Minute das Leder zum 2:0 ins Netz. Nennenswerte Szenen blieben bis zum Seitenwechsel aus, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte. Vor 90 Besuchern gelang Robin Gallus in der 49. Minute der Anschlusstreffer zum 1:2 für TuS Ennepetal. Die komfortable Halbzeitführung von Rheine hielt nicht bis zum Abpfiff, denn Nils Nettersheim schoss den Ausgleich in der 53. Spielminute. Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Julius Hölscher den entscheidenden Führungstreffer für den FCE auf dem Fuß hatte (82.). Als Schiedsrichter Björn Sauer die Begegnung schließlich abpfiff, war Ennepetal vor heimischer Kulisse mit 2:3 geschlagen.

In den letzten fünf Begegnungen holte TuS Ennepetal insgesamt nur sechs Zähler. Trotz der Niederlage behält Ennepetal den 13. Tabellenplatz.

Die drei Punkte bringen für FC Eintracht Rheine keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Am Sonntag muss TuS Ennepetal bei TSV Marl-Hüls ran, zeitgleich wird Rheine von FC Brünninghausen in Empfang genommen.