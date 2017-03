Am Wochenende steht für die U19 von Rot-Weiß Oberhausen, Rot-Weiss Essen und dem FC Kray das Niederrheinpokal-Viertelfinale auf dem Programm.

RWE - RWO (Sonntag, 11 Uhr am Hallo):

Nach dem triumphalen 2:0-Sieg in der Bundesliga gegen den VfL Bochum gehen die Rot-Weissen mit breiter Brust ins prestigeträchtige Nachbarschaftsduell. Außerdem hat man mit RWO noch ein ernstes Wörtchen zu reden, schließlich gingen beide Ligaduelle (2:4, 1:2) verloren. „Durch die Punkte gegen uns sind sie überhaupt noch im Geschäft, wir haben also einiges gutzumachen. Aber auch die Aufgabe können wir nur durch viel Leidenschaft und Laufbereitschaft lösen“, so Trainer Carsten Wolters, der seiner Stammelf keine Schonung auferlegen wird, um im Rhythmus für die kommenden Liga-Aufgaben zu bleiben. Der Trainer erwartet wieder ein Duell auf Augenhöhe. Bis auf die Langzeitverletzten Nico Wolters, Liron Perez und Johan Scherr sind alle an Bord.

1. FC Kleve - FC Kray (Sonntag, 11 Uhr):

Gegen den verlustpunktfreien Spitzenreiter der Leistungsklasse werden sich die Krayer dennoch zu 100 Prozent konzentrieren, schließlich winkt im Halbfinale die Belohnung: „Nach zwei Auswärtspartien hätten wir dann endlich mal wieder ein Heimspiel, und das gegen RWE oder RWO, wenn das kein Anreiz ist“, so FCK-Trainer Muhammet Isiktas, der mit seiner Mannschaft schon jetzt Großes geleistet hat: „Bislang hat der FC Kray noch nie die erste Runde überstanden.“ Großer Wermutstropfen: Mit Dogukan Turan (Muskelfaserriss) fehlt schon wieder der Torjäger. „Aber Heulen hilft nicht“, so die Devise des Trainers. Da haben die Krayer schon andere Probleme gelöst, schalteten sie immerhin Titelverteidiger MSV Duisburg aus.