Vor der Partie am Sonntag (15 Uhr, Hordeler Heide) gegen Schlusslicht Mengede werden beim TuS Hordel böse Erinnerungen wach:

Wie im Hinspiel sind die Rollen klar verteilt, damals holten die Dortmunder jedoch mit einem 2:0 gegen die zu dieser Zeit ungeschlagene DJK ihre ersten Punkte. „Wir wollen das nicht noch einmal erleben“, sagt Trainer Marcel Bieschke.

Mengede hatte sich in der Hinrunde bis auf Platz 14 hochgearbeitet, im neuen Jahr hat das Team von Thomas Gerner kein Bein mehr auf den Boden bekommen. Nach vier Niederlagen in Folge, in denen es 16 Gegentore setzte, ist die Rote Laterne zwangsläufige Konsequenz. Aber was Statistiken bedeuten, haben die Hordeler, aktuell auf Platz drei, im Hinspiel ja leidlich erfahren.

Die DJK will von ihrer Heimstärke profitieren. Auswärts gab es im neuen Jahr zwar zwei Niederlagen, zu Hause aber ist Hordel eine Macht. „Hier können wir unsere Stärken gut ausspielen. Wir wollen auch diesmal das Spiel schnell machen und den Gegner unter Druck setzen“, sagt Bieschke: „Doch wir müssen Geduld beweisen.“

Die Personallage ist immer noch kritisch, aber sie hat sich leicht gebessert. Orkun Koymali kehrt zurück, Paul Helfer könnte für die Bank eine Alternative sein. Zumindest hätte die DJK dann drei Spieler aus dem eigenen Team auf der Bank. Der Rest des Kaders wird mit U19-Talenten aufgefüllt. Hordel ist trotz der Personalprobleme selbstbewusst. Die Niederlage vor einer Woche gegen Iserlohn hat jedoch auch Schwächen aufgezeigt. Bieschke: „Wenn wir so spielen, wie in den ersten 20 Minuten, dann können wir jeden schlagen - so wie in den letzten 70 Minuten können wir aber auch gegen jeden verlieren.“