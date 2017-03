Für Wiemelhausen hat sich die einst gemütliche Lage in der Westfalenliga geändert. Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge steht die Concordia am Sonntag vor dem Gastspiel in Neheim unter Druck (15.15 Uhr).

„Wir wissen, dass wir zuletzt nicht gut gespielt haben. Doch wir wollen nach vorne schauen und drei Punkte einfahren. Wir können es besser“, sagt Trainer Jürgen Heipertz. In der Hinrunde stand Wiemelhausen zwischenzeitlich auf Rang fünf. Dass dieser Platz als Aufsteiger schwer zu halten ist, war allen klar, doch im neuen Jahr wird die Lage so langsam brenzlig. Der Abstand zu den Abstiegsplätzen beträgt nur noch vier Punkte. Der Abwärtstrend soll gegen den Tabellennachbarn, der einen Punkt Vorsprung auf die Bochumer hat, gestoppt werden. „Wir haben alles selbst in der Hand und müssen jetzt unseren Worten Taten folgen lassen“, sagt Heipertz.

Arnsberger sind im Aufwind Dafür muss Wiemelhausen offensiv wie defensiv wieder in die Spur finden, beides stimmte in den letzten beiden Partien nicht. Zumal Neheim mit breiter Brust antreten wird. Die Arnsberger haben die letzten drei Spiele gewonnen, unter anderem gegen die Top-Mannschaften Lüner SV und Westfalia Herne. „Sie sind im Aufwind, aber auch für uns ist das eine ganz wichtige Partie. Wir müssen heiß sein und über die Zweikämpfe ins Spiel kommen“, sagt Heipertz, dessen Personalprobleme weiter angewachsen sind: Auch Timo Höhn und Christopher Schmidt fallen aus. Dafür kehrt Kapitän Ingo Freitag zurück.

