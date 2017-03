Still ruht momentan der See, drei trainingsfreie Tage geben den Profis des VfL Bochum Gelegenheit, durchzupusten. Erst am Montag geht es weiter.

Dann wird man sehen, wie zum Beispiel Thomas Eisfeld und Jannik Bandowski ihren ersten, kurzen Wettkampfeinsatz nach langer Pause - gegen ADO Den Haag - verkraftet haben. Während der Ex-„Löwe“ sich in der restlichen Spielzeit wohl eher die Fitness holen dürfte, um dann in der Vorbereitung auf die kommende Saison angreifen zu können, liebäugelt Eisfeld noch mit dem einen oder anderen Einsatz gegen Ende der laufenden Punkterunde.

Etwa drei Wochen lang wird er aber wohl dafür noch arbeiten müssen, wenn nichts dazwischen kommt. Ein ähnliches Ziel wie Bandowski hat indes Kevin Stöger, der am Rande der Partie gegen Den Haag davon sprach, dass es seinem operierten Knie gut gehe und er nun alles dafür tun werde, nach der Sommerpause vom ersten Tag an voll einzusteigen.

Wenn Gertjan Verbeek am Montag seine Schäfchen wieder um sich versammelt in Bochum, sollten auch die angeschlagenen Peniel Mlapa und Tim Hoogland dabei sein, noch nicht aber die jungen Auswahlspieler, die derzeit mit den diversen Nationalmannschaften unterwegs sind. Pawel Dawidowicz, der sich mit der polnischen U21 in Krakau eine 1:2-Niederlage gegen Italien einhandelte und dabei durchspielte auf der linken Innenverteidiger-Position, wird zu Wochenbeginn mit seinem Team in Kielce gegen Tschechien antreten.

Auch Görkem Saglam wird dann wohl noch fehlen, denn die U19 des DFB spielt am Sonntag gegen Serbien und am Dienstag gegen die Slowakei, nachdem der erste Test mit Ach und Krach gewonnen werden konnte. Dank zweier Treffer des Dortmunders Etienne Ameyido bezwang die U19 Zypern in Rüsselsheim mit 2:1. Trainer Frank Kramer verzichtete zum Auftakt der Testspielreihe allerdings auf Saglam.

Eine Niederlage musste die U18 des DFB einstecken, die in diesen Tagen zweimal in Frankreich gegen die dortige Nationalmannschaft antritt. Den ersten Durchgang gewannen die Franzosen am Donnerstag in Chauny mit 2:1. VfL-Talent Tom Baack spielte durch, Ulrich Bapoh wurde in der Schlussphase eingewechselt, und Torhüter Niclas Thiede kam nicht zum Einsatz.

Schließlich wird auch Vangelis Pavlidis erst im Laufe der Woche nach Bochum zurückkehren. Der Angreifer bestreitet für die griechische U19 die EM-Qualifikation mit drei Spielen in Holland. Die erste Partie gegen die Ukraine verloren die Griechen mit 0:2, Pavlidis wurde eingewechselt, als die Tore bereits gefallen waren. Es folgen noch die Spiele gegen Finnland am heutigen Samstag und gegen die Gastgeber am Dienstag.