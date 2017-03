Sportlich betätigte sich Tim Wiese in letzter Zeit eher im Wrestling als im Fußball. Jetzt stellt sich der Torhüter noch einmal zwischen die Pfosten.

Seit 2013 hat Tim Wiese kein Fußballspiel mehr absolviert. Der ehemalige Nationaltorwart stand zuletzt am 26. Januar 2013 für die TSG Hoffenheim in der Bundesliga zwischen den Pfosten. Seit dem trat der Ex-Bremer vor allem auf der Wrestling-Bühne auf. Unter seinem Kampfnamen "The Machine" absolvierte er am 3. November 2016 sogar ein WWE-Match in München. Nun will sich der 35-Jährige noch einmal ins Tor stellen - in der Kreisliga.

Beim SSV Dillingen in der achtklassigen Kreisliga Nord Schwaben (Bayern) ist Wiese seit Jahresbeginn spielberechtigt. Der Kontakt kam über seinen langjährigen Freund und Vorsitzenden von Dillingen, Christoph Nowak, zustande. Dem hatte er das Versprechen gegeben, einmal für Dillingen zu spielen. Am 1. April wird er seinen Freundschaftsdeal einlösen. Im Derby gegen den TSV Haunsheim kehrt er nochmals zwischen die Pfosten zurück und soll den Kasten des SSV Dillingen sauber halten. Der SSV ist derzeit Tabellenschlusslicht in der Kreisliga Nord.

"Aufgeben ist kein Option"

"Wenn ich mein Wort gebe, halte ich es auch. Ich habe keine Angst vor Herausforderungen, egal wie aussichtslos die Lage scheint“, erklärt Tim Wiese in einer Mitteilung. „Wie die Spieler der SSV Dillingen habe auch ich in meiner sportlichen Laufbahn Niederlagen verkraften müssen." Es komme nun auf die richtige Motivation, Teamspirit und Disziplin an, so Wiese. "Ich weiß, das Potential ist auf jeden Fall da." Wiese wolle die Mannschaft bestmöglich unterstützen. "Aufgeben ist keine Option", macht Wiese klar.

Für seinen Auftritt im Dillingen-Dress wird der Keeper mehrere Tage gemeinsam mit der Mannschaft trainieren. Außerdem wolle er - so die Mitteilung - seinen Besuch in der Donaustadt auch dazu nutzen, mit den Jugendmannschaften des SSV und der Behindertenmannschaft des Regens-Wagner-Instituts Übungseinheiten zu absolvieren.