Der VfL Bochum muss sich zur kommenden Saison einen neuen Haupt- und Trikotsponsor suchen.

Der Vertrag mit dem Marken-Discounter Netto läuft in diesem Sommer nach acht Jahren aus und wird nicht verlängert, teilte der Fußball-Zweitligist am Donnerstag mit.

"Nur ganz wenige Hauptsponsorings im deutschen Profifußball währten so lange, wie die zwischen Netto Marken-Discount und unserem Verein", sagt Wilken Engelbracht, kaufmännischer Vorstand des VfL Bochum 1848. "Der VfL wird immer mit Dankbarkeit auf die vergangenen acht Jahre zurückblicken, auf die Treue und stets professionelle Zusammenarbeit in guten wie in sportlich schwierigen Zeiten."