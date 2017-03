Für die SGS Essen lief der Start in die Rückrunde der Frauenbundesliga bisher eher durchwachsen. Gegen das Tabellenschlusslicht hofft man auf Besserung.

Zwei Unentschieden und eine bittere Niederlage. Zwei Punkte aus drei Spielen. Damit die SGS Essen ihre phänomenale Vorrunde bestätigen kann, muss so langsam aber sicher ein Sieg her. Am Wochenende sind sie zu Gast bei der Borussia Mönchengladbach, dem Schlusslicht der Frauen-Bundesliga.

Länderspielpause. Drei Wochen Funkstille hieß es für die Bundesliga, bevor am vergangenen Wochenende der ganz normale Wahnsinn wieder los ging. Für die SGS Essen hieß das, der 1.FFC Frankfurt ist zu Gast. Ein Beinchen wollte man dem direkten Konkurrenten stellen. Sie nach den beiden Niederlagen in Vorrunde und Pokal wenigstens ein bisschen ärgern. Am Ende waren sie es jedoch selbst, die mehr als nur ein bisschen geärgert wurden. 0:3 lautete das Endergebnis der Partie am vergangenen Samstag. Trainer Daniel Kraus findet klare Worte für die Leistung seiner Mannschaft: „Wir haben relativ gut angefangen, den Gegner dann aber praktisch dazu eingeladen in Führung zu gehen. Wir hatten große Probleme und haben die Zeitpunkte verpasst den Anschluss zu erzielen. Am Ende haben wir verdient auch in der Höhe verloren.“

Am kommenden Samstag soll jetzt alles besser werden. Mit der Borussia vom Niederrhein scheint da womöglich grade der richtige Gegner um die Ecke zu kommen, um der SGS aus der Patsche zu helfen. Mit nur einem Saisonsieg und mageren drei Pünktchen auf dem Konto stehen die Fohlen abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz. 38 Gegentore mussten sie bisher hinnehmen. Für Kraus spielt das jedoch keine Rolle. Für ihn zählen nur die Punkte: „Wenn wir am Ende mit 1:0 gewinnen und die drei Punkte mit nach Hause nehmen, bin ich damit auch zufrieden. Wir wollen unabhängig vom Gegner gewinnen und müssen uns auf unsere Leistung konzentrieren.“

Komplett ohne Gegenwehr werden sich die Gladbacherinnen aber sicherlich nicht ihrem Schicksal hingeben. Kraus erwartet einen Gegner, der „sich noch nicht aufgegeben hat und sicherlich über den Kampf kommen wird.“ Damit liegt er gar nicht so falsch. Immerhin konnten die Fohlen den direkten Konkurrenten der Essener, den SC Sand mit 0:1 besiegen.

Bei der Mission die Niederlage der letzten Woche wieder gutzumachen und den Frankfurtern wieder näher auf die Pelle fehlen Kraus nur die Langzeitverletzten Lea Schüller, Jana Feldkamp und Henrike Sahlmann sicher. Bei Nina Brüggemann wird die Entscheidung, ob ein Einsatz am Wochenende in Frage kommt im Laufe der Woche klären. Sie hat eine Verletzung des Jochbeins aus der Partie gegen Frankfurt davongetragen.