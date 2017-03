Mit großer Unterstützung geht es für Rot-Weiss Essen am kommenden Dienstag zum Halbfinale im Niederrheinpokal nach Wuppertal.

Fast 3.000 Karten setzte RWE im Vorverkauf ab. Dieser läuft noch bis einschließlich Montag, den 27. April.

Der Fanshop an der Hafenstraße öffnet an diesem Tag extra außerhalb der üblichen Öffnungszeiten von 14.00 bis 18.00 Uhr seine Türen. Am darauffolgenden Dienstag bleibt der Fanshop dagegen geschlossen.

Für die Anreise der rot-weissen Fans wird außerdem ein Entlastungszug der Deutschen Bahn eingesetzt. Dieser fährt zwischen dem Essener Hauptbahnhof und dem Bahnhof Wuppertal-Sonnborn zu folgenden Zeiten.

Hinfahrt:

Ab: 17.12 Uhr, Essen Hbf, Gleis 10

An: 17.47 Uhr, Wuppertal-Sonnborn

Rückfahrt:

Ab: 22.16 Uhr, Wuppertal-Sonnborn

An: 22.47 Uhr Essen Hbf, Gleis 10