Am Sonntag trifft der Cronenberger SC auf den VfB Homberg.

Gegen TuRU Düsseldorf kam Cronenberg im letzten Match nicht über ein Remis hinaus (1:1). Homberg dagegen gewann das letzte Spiel gegen den SC Kapellen-Erft mit 3:1 und liegt mit 35 Punkten weit oben in der Tabelle. Das Hinspiel hatte der Cronenberger SC beim VfB Homberg mit 1:0 für sich entschieden.

Zuletzt gewann Cronenberg etwas an Boden. Zwei Siege und ein Unentschieden schaffte der Gastgeber in den letzten fünf Spielen. Um das letzte Drittel der Tabelle zu verlassen, muss der Aufsteiger diesen Trend fortsetzen. Nach 22 Spielen weiß die Cronenberger sieben Siege, drei Unentschieden und zwölf Niederlagen auf der Habenseite. Der Cronenberger SC muss sich ohne Zweifel um seine Abwehr kümmern. Im Schnitt kassiert das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Ein kleiner Hoffnungsschimmer für Cronenberg: Von den insgesamt 24 Punkten wurden immerhin 16 Punkte auf heimischem Boden geholt. Insbesondere an vorderster Front liegt beim Cronenberger SC das Problem. Erst 22 Treffer markierte Cronenberg – kein Team der Oberliga Niederrhein ist schlechter.

Die Bilanz von Homberg nach 22 Begegnungen setzt sich aus zehn Erfolgen, fünf Remis und sieben Pleiten zusammen. Der Cronenberger SC steht vor einer schweren Aufgabe, schließlich lief die bisherige Saison des VfB Homberg bedeutend besser als die von Cronenberg.