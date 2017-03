Am Sonntag trifft der Mülheimer SV 07 auf Rot-Weiss Mülheim.

Anstoß ist um 15:00 Uhr. Am vergangenen Sonntag ging Mülheim leer aus – 1:2 gegen den SV Burgaltendorf. Mülheim dagegen muss sich nach dem souveränen Sieg im letzten Spiel nicht verstecken. Im Hinspiel hatte der Gast einen 4:0-Kantersieg davongetragen.

Der Mülheimer SV 07 verlor in den letzten Wochen etwas an Boden. Zwar steht man noch immer im Mittelfeld der Tabelle, doch sammelte man in den letzten fünf Spielen nur drei Punkte ein. Bislang fuhr der Gastgeber acht Siege, vier Remis sowie zehn Niederlagen ein.

Zehn Zähler aus den letzten fünf Begegnungen stellen eine vernünftige Ausbeute für Rot-Weiss Mülheim dar. Siebenmal ging der Aufsteiger bislang komplett leer aus. Hingegen wurde zwölfmal aus den Begegnungen der Saison der maximale Ertrag mitgenommen. Hinzu kommen drei Punkteteilungen. Die Mülheimer holte bisher nur 16 Zähler auf fremdem Geläuf. Mit 39 gesammelten Zählern hat Mülheim den sechsten Platz im Klassement inne.

Gewarnt sollte vor allem die Hintermannschaft von Mülheim sein: Rot-Weiss Mülheim versenkt pro Spiel im Schnitt mehr als zweimal das Leder im gegnerischen Netz. Formstärke und Tabellenposition sprechen für Mülheim. Der Mülheimer SV 07 bleibt die Rolle des Herausforderers.