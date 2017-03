Die Sportfreunde Baumberg und der VfR Krefeld-Fischeln boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 2:3.

Vor dem Anpfiff sprachen die Experten von einem Match auf Augenhöhe. Am Ende ging die Tendenz in eben diese Richtung – es war lediglich ein Treffer, der über Sieg und Niederlage entschied. Das Hinspiel hatte Baumberg bei Krefeld-Fischeln mit 3:0 für sich entschieden.

Der VfR Krefeld-Fischeln startete mit den selben Spielern wie im letzten Spiel. Das erste Tor des Spiels ging an den Gast. Allerdings gelang dies nur mithilfe der Sportfreunde Baumberg: 1:0 für Krefeld-Fischeln durch ein Eigentor in der 18. Minute. Mit einem schnellen Doppelpack (37./42.) zum 2:1 schockte Robin Hömig den VfR Krefeld-Fischeln und drehte das Spiel. Zur Pause wusste Baumberg eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Wenige Augenblicke später besorgte Dominik Oehlers den Ausgleich (46.). Gleich nach dem Wiederanpfiff (50.) traf Kevin Breuer zur Führung von Krefeld-Fischeln. Schlussendlich reklamierte der VfR Krefeld-Fischeln einen Sieg in der Fremde für sich und wies die Sportfreunde Baumberg in die Schranken.

Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte Baumberg deutlich. Insgesamt nur sieben Zähler weist die Sportfreunde Baumberg in diesem Ranking auf. Trotz der Niederlage behält Baumberg den neunten Tabellenplatz. Der Angriff der Sportfreunde Baumberg wusste bisher durchaus zu überzeugen und schlug schon 48-mal zu.

Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam Krefeld-Fischeln auf insgesamt nur sechs Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können. Nach diesem Erfolg steht der VfR Krefeld-Fischeln auf dem sechsten Platz der Oberliga Niederrhein. Die Stärke von Krefeld-Fischeln liegt in der Offensive – mit insgesamt 44 Treffern. Während Baumberg am nächsten Sonntag (15:00 Uhr) beim ETB SW Essen gastiert, duelliert sich der VfR Krefeld-Fischeln zeitgleich mit dem 1. FC Bocholt.